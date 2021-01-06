أوباما: لن ألعب في مصر إلا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد يوسف إبراهيم "أوباما" قائد نادي الزمالك، أنه لن يلعب في مصر إلا للقلعة البيضاء، نافيًا الحديث عن إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأشار أوباما في تصريح قصير نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، إلى رفضه الربط بينه وبين الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأضاف قائد الزمالك: "قلت بالفعل أن أي لاعب يشرفه اللعب في النادي الأهلي، لكن يوسف أوباما ليس من بينهم، هناك لاعبين أو ثلاثة لن يلعبوا له وأنا واحد من بينهم".

واختتم: "يوسف أوباما زملكاوي جدًا، ومن المستحيل أن ألعب داخل مصر إلا لنادي الزمالك".

الجدير بالذكر أن أوباما سبق وأن صرح عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه لن يلعب في الأهلي إلا في حالة الاستغناء عنه، مؤكدًا سعادته بحب جماهير القلعة الحمراء له.