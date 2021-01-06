كورونا تضرب سموحة.. فرج عامر: 11 حالة إيجابية في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن 11 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك : "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف ،قائمة الفريق الاول 22 لاعب المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم."

ويتأهب سموحة لمواجهة الانتاج الحربي يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري WE المصري.

وكان فرج عامر قد تساءل عبر حسابه على تويتر على إحتمالية تأجيل مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي بسبب حالات كورونا في الفريق.

ويحتل سموحة المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط جمعها أبناء المدرب أحمد سامي من فوز و 3 تعادلات وخسارة واحدة.