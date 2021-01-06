بينهم الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد مباريات بالدوري بسبب مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة المصري، تعديل مواعيد بعض مباريات ببطولة دوري we المصري بسبب إقامة بطولة كأس العالم لليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 13 يناير وحتى نهاية الشهر ذاته.

وتم تعديل موعد مباراتي الزمالك والأهلي ضد المصري والإنتاج الحربي –على الترتيب-، حيث تقرر أن تقام مباراة المصري ضد الزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب في الخامسة مساء الثلاثاء (12 يناير) بدلًا من السابعة والنصف مساء السبت (16 يناير).

كما تقرر إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على ملعب الأهلي we السلام في السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء (12 يناير) بدلًا من الجمعة (15 يناير).

وعلى نفس المنوال تقرر تعديل المباريات الآتية:

-إقامة مباراة سموحة مع البنك الأهلى باستاد الاسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

-إقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها الساعة الخامسة مساء.

-إقامة مباراتى انبى وسيراميكا كليوباترا باستاد بترو سبورت وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوى يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتهما يوم السبت 16 يناير.

-إقامة مباراة الاتحاد وانبى المؤجلة من الاسبوع الرابع باستاد الاسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا.

-إقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون المؤجلة من الاسبوع السادس باستاد الاسماعيلية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء.

جدير بالذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تواصل مع اتحاد اليد لتغيير مواعيد بعض مباريات الدوري حتى لا تتعارض مع مواعيد مباريات منتخب مصر.