أشرف بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية وشارك في تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش بالدوري.

شهدت تدريبات الزمالك خوض تقسيمه قوية شارك خلالها محمد عبد الشافي ليتأكد جاهزيته لمباريات الفريق المقبلة.

كما شهدت التقسيمة مشاركة حسام أشرف وأسامة فيصل بعد الانتهاء من البرنامج

التأهيلي عقب عودتهم من الإصابة بفيروس كورونا

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في المباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.