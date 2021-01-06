أول تعليق من الزمالك على تأجيل مواجهته أمام المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الاتحاد المصري بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري العام.

أكد أشرف قاسم في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق يتقبل قرار الجبلاية بتقديم موعد مباراة المصري ولا سيما وأن الأمر يصب في مصلحة مصر نظرا لإقامة بطولة

كأس العالم لليد في نفس التوقيت.

وأوضح أشرف قاسم أن اتحاد الكرة قام أيضا بتعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري العام.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري

البورسعيدي في الجولة السابعة للدوري العام لتقام يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته، من أجل إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة كأس العالم لليد التي ستقام في مصر بالفترة من 13 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.