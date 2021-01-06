مدافع الزمالك يخضع لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران المسائي

ياسر رشاد - القاهرة - خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة “عبدالسلام”

في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن محمد عبدالسلام تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.