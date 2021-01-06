حميد أحداد يحصل على راحة سلبية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

واشتكى حميد أحداد بشعوره ببعض الاجهاد، وفضل الجهاز الفني

للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تعرضه للإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9

يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

والجدير بالذكر الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.