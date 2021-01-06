عبدالحليم علي: الزمالك يسعى للفوز على الطلائع.. وجاهزون لضغط المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالحليم علي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يركز حاليًا في لقاء طلائع الجيش بالدوري العام.

وأوضح عبدالحليم علي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الزمالك يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث النقاط

لاعتلاء الصدارة.

وقال “عبدالحليم”، إن الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو سيتعامل مع الوضع الحالي من إعداد اللاعبين جيدًا ومواجهة ضغط المباراتين بسبب إقامة لقاء طلائع الجيش في السويس، بينما ستقام مواجهة المصري البورسعيدي في

الإسكندرية، والفارق بين المباراتين ثلاثة أيام فقط.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة السابعة للدوري العام لتقام يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررًا لها يوم 16 من الشهر ذاته.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.