الكاف يحسم في مصير مباراة الوداد والملعب المالي

ياسر رشاد - القاهرة - أوفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجنة خاصة إلى مركب محمد الخامس، لتفقد أرضيته، قبل المواجهة التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء، بين الوداد الرياضي وضيفه سطاد المالي، برسم إياب الدور الأول من مسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا.

وكشف صحيفة " 360" المغربية أن اللجنة تتجه لإجراء المباراة في موعدها المحدد، مؤكدا أن أرضية الملعب جاهزة لإحتضان المواجهة.

وأضاف الصحيفة قائلة ، أنه في حالة وحيدة سيتم تأجيل المواجهة المذكورة وهي من خلال استمرار هطول الأمطار، موضحا

أنه من المقرر أن يتم الحسم بشكل نهائي قبل بداية المباراة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تعرفها المملكة في إتلاف أرضية ملعب مركب محمد الخامس، حيث ظهرت بركات مائية ضخمة أمس الثلاثاء على أرضية الملعب في مباراة الرجاء الرياضي وتونغيت السنغالي، مما ساهم في إقصاء ممثل المغرب من المسابقة الإفريقية.