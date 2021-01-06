شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب ميلان قبل ساعات من مواجهة يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا، قبل ساعات من مواجهته أمام يوفنتوس، يعلن من خلال إصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.

ويلتقي ميلان ويوفنتوس، اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكد ميلان في بيانه، إصابة الثنائي رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش بفيروس كورونا، ليتأكد غيابهما عن مواجهة الليلة أمام يوفنتوس، جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان يوفنتوس إصابة لاعبيه أليكس ساندرو وخوان كوادرادو بالوباء، ليغيبا كذلك عن المباراة.

وأوضح بيان ميلان، أن كرونيتش وريبيتش لم تظهر عليهما أي أعراض، لكنهما سيخضعان للعزل الصحي في منزليهما، ويعد غياب الثنائي بمثابة ضربة قوية لكتيبة سيتفانو بيولي، في ظل غياب ساندرو تونالي للإيقاف، وزلاتان إبراهيموفيتش، وأليكسيس سايليماكرز، وإسماعيل بن ناصر وماتيو جابيا للإصابة.