شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يرفض تجديد عقده مع ليفربول من أجل عيون برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تمسك الهولندي جورجينو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، بحلم الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وكان فينالدوم، ضمن خطة تعاقدات برشلونة، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في الصيف الماضي، ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في الشهر الجاري.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن التوقعات كانت تشير إلى تجديد فينالدوم لعقده مع ليفربول بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف كلاعب حر.

ويتمسك يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، باستمرار فينالدوم في آنفيلد، بما أنه قطعة أساسية في كتيبة ليفربول، ولكن على ما يبدو أن اللاعب له رأي آخر.

ومن المتوقع أن يتم حسم مصير فينالدوم مع برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر، وتحديدًا مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، سواء بالسعي لضمه في الميركاتو الجاري أو الانتظار للصيف.