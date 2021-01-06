شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لنجوم منتخب اليد: «نراهن عليكم لإنجاح المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيرة الياباني أمس، على تحفيز نجوم منتخبنا وتحدث إليهم وقال لهم ثقتنا برجال كرة اليد كبيرة جدا، دائما تشرفونا في المناسبات الكبيرة وترفعون علم بلادكم أينما ذهبتم، وهذه المرة المسئولية أكبر وفي ظروف أصعب ولكن أنتم لها، وعليكم أن تعرفوا أن البطولة التي ستنطلق بعد أيام هي بطولتكم ونراهن على تميزكم وعلى قوتكم وإرادتكم في أن تكونوا من أهم أسباب نجاح الحدث العالمي الذي لم تدخر فيه الدولة وسعا من أجل الظهور بأفضل أشكال التميز فيه وأن تذهبوا بعيدا بطموحنا وتسعدوا وتحققوا آمال جماهيركم.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد حضر مباراة مصر واليابان التجربية أمس، استعدادا للمونديال المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز الفراعنة 34/29، وكان معه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة.