شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشهد نهائي مونديال اليد مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن قرار توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور نهائي المونديال، والمقرر إقامته يوم 31 يناير الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

ومن جانبه أكد خالد فتحي نائب مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لحضور البطولة المقامة بين 13 و31 يناير الجاري.

وأوضح «فتحي»: «باخ أكد حضوره نهائي البطولة، حيث قرر المجيء لمصر لمتابعة الإجراءات الطبية والاحترازية التي سوف تتم بها البطولة ونظام الفقاعة الذي سيطبق خلال البطولة».

ووجه «فتحي» رسالة للجمهور: «كنا نتمنى بالتأكيد حضور الجماهير بنسبة 100%، لكن ظروف فيروس كورونا حالت دون ذلك، نتمنى أن تكون الجماهير دافعًا لمنتخب مصر وتدعمه حتى لو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات لاعبينا في البطولة».

وكانت شركة «تذكرتي» قد أعلنت موافقة اللجنة المنظمة للبطولة والجهات المعنية بالسماح بنسبه حجز 20% فقط للجماهير خلال مباريات البطولة.

ويخوض منتخب مصر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا السويد وتشيلي والتشيك.

ومن المقرر أن تقام البطولة على 4 صالات هي، ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر.