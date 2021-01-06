شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء اللاعبين المصابين بكورونا فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 11 لاعبا من لاعبى سموحة بفيروس كورونا وهم حسام حسن و اطهر الطاهر و محمد محسن ليله و رجب نبيل و محمود البدرى و عبد الكبير الوادى و محمد الترهونى والهانى سليمان وحسين تيمور وعمر صلاح وأحمد جمال .

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي المزمع إقامتها غداً ، إلي يوم 17 يناير الجاري ، بعد إعلان نادي سموحة عن وجود 11 إصابة فيروس كورونا المستجد .

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .