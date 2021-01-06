اتحاد الكرة يجتمع مع أندية القسم الثاني الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خطاباً للأندية المشاركة بدوري القسم الثاني، لحضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل بمقر الجبلاية، وذلك لمناقشة بعض الملفات الهامة، وتضمن الخطاب المرسل أن الاجتماع سيشهد مناقشة مشكلات دوري القسم الثاني، ووضع حلولاً لها، ومناقشة البدء في تكوين رابطة أندية القسم الثاني، مع ضرورة إرسال مندوب واحد فقط سواء رئيس النادي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة فقط، نظراً للظروف المحيطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة اليوم الثلاثاء بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.