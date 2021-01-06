شكرا لقرائتكم خبر عن "نجمان" مفاجأة بصحبة تامر حسنى فى أغنية بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى عن وجود نجم و نجمة مفاجأة دون الإفصاح عنهما بصحبة تامر حسنى فى أغنية البطولة التى يتم تصويرها خلال أيام .

و قال لبيب أن الأغنية سيتم الإنتهاء من تصويرها خلال الساعات المقبلة قبل أن يتم طرحها ، مشيرا إلى أن حفل الإفتتاح سيشهد شو كندى مبهر ، حيث ستشهد الايام المقبلة بروفات الحفل لخروجه بشكل يشرف مصر .

ومن المقرر أن تقام مباراة الإفتتاح بين مصر و تشيلى يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة بحضور 20 % من سعة الصالة وفقا لما حددته اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الأمن و أعلنت عنه شركة تذكرتى مؤخرا .

المقرر أن يلتقى منتخب مصر فى ودية ثانية أمام اليابان غدا، الخميس، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة البرازيل يوم 9 من نفس الشهر.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

و تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا