شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجرى مسحة جديدة غدا للتأكد من إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى لاعبو سموحة مسحة طبيبة جديدة غدا على جميع اللاعبين للتأكد من إصابات فيروس كورونا والتى ضربت الفريق وأصابت 11 لاعبا دفعة واحدة من أصل 22 لاعبا .

كان اتحاد الكرة وافق على تعديل موعد مباراة سموحة أمام الإنتاج الحربى والتى كان مقرر لها غدا الخميس على أن تقام يوم الأحد المقبل لإتاحة الفرصة أمام الفريق السكندرى لشفاء أكبر عدد من اللاعبين وحتى يستطيع خوض اللقاء .

ويحاول أحمد سامى المدير الفنى للفريق البحث عن بدائل لبعض اللاعبين من قطاع الناشئين للتغلب على الأزمة الحالية خاصة وأن الفريق سيخوض مباراة الإنتاج بعد أربع أيام ومن المتوقع عدم تعافى جميع اللاعبين .

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .