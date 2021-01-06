شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: أين لائحة اتحاد الكرة من تأجيل مباراة سموحة؟.. ودخلنا معسكر التحضير للمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن ناديه سوف يتطرق لمناقشة لائحة اتحاد الكرة الخاصة بحالات كورونا بعد تأجيل مباراة سموحة بسبب إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا ، وقال خالد مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" اتحاد الكرة أخطرنا بتأجيل مباراة سموحة منذ قليل رغم اننا أعلنا القائمة وفى طريقنا للمعسكر ، لا أفهم لماذا لم يتم إخطارنا بالامس خاصة أن نتائج تحليل رابيد تيست تظهر قبل 48 ساعة من المباراة وتم إبلاغنا بها أمس".

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :"سوف نناقش لائحة اتحاد الكرة الخاصة بتأجيل المباريات فى حالة ظهور حالات كورونا ، خاصة أننا لا نفهم سر التأجيل خاصة أن العدد المفروض لتأجيل مباراة هو ظهور من 14 لـ 16 إصابة بكورونا وهو الامر الغير متوافر لدى سموحة الذى لديه 11 إصابة فقط".

وأكمل خالد مهدى :" لا أعلم أيضاً سر تقديم مباراتنا مع الاهلى ، كلها تساؤلات نبحث عن إجابة منطقية لها خاصة أن كل خططنا للمباراة سارت بنفس النهج المعتاد دون أى تغيير حتى اللحظة الحالية".

وعكف مختار مختار على دراسة مباريات سموحة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى ضمن خطة البحث عن ثانى فوز للإنتاج هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزه الأول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة قبل أن يتلقى خسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للدورى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمسة مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى ثلاث مباريات وخسر لقاء وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة.