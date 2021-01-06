شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ردا على تصريحاته شرف اللعب للأهلى: أنا زملكاوى حتى الموت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح النجم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، أنه سيظل ينتمى لنادى الزمالك حتى الموت، مؤكدا أنه لن يلعب لأى نادى فى مصر سوى الزمالك، وذلك ردا على سوء فهم تصريحاته التى قال فيها إنه شرف لأى لاعب اللعب فى النادى الأهلى.

وقال أوباما، فى مقطع فيديو نشره عبر ستورى حسابه على انستجرام: "أنا عامل الفيديو ده مخصوص لأغلى حاجة فى حياتى وأعز الناس على قلبى جمهور نادى الزمالك العظيم، أنا قولت فعلا شرف لأى حد يلعب فى النادى الأهلى، لكن قولت باستثناء يوسف أوباما، عشان فى جزء من الحلقة قولت 2 أو 3 استحالة يلعبوا فى النادى الأهلى واللى من ضمنهم يوسف أوباما".

وتابع أوباما: "أحب أوضح لكم أكتر.. أنا زملكاوى حتى الموت ومش هلعب لنادى فى مصر غير للزمالك".

وكان يوسف أوباما، كشف حقيقة مفاوضات مسئولى الأهلى معه، بأن بعض الوسطاء تحدثوا معه عن رغبة الأهلى فى ضمه خلال الفترة الماضية.

وقال أوباما، فى تصريحات تليفزيونية، إن النادى الاهلى ناد كبير، وشرف لأى لاعب فى مصر والعالم يلعب فى صفوفه، وقال: "سألعب للأهلى فى حالة واحدة فقط وهى لو الزمالك قالى شكرا مش عايزك".

وتحدث أوباما عن عودته لصفوف الزمالك وقال: "حين عدت إلى الزمالك لم أفكر فى الأموال ولم يتم قيدى بالقائمة الأفريقية تحت قيادة نيبوشا وإيهاب جلال، وكنت أرغب وقتها فى العودة إلى الاتحاد السكندرى الذى أعرفه جيدا، لكن بعض المسئولين رفضوا وكانوا يرغبون فى رحيلى لأندية أخرى يريدون ضم لاعبين منها. صُدمت من تلك المعاملة لكنها تغيرت بعد وصول أمير مرتضى منصور".

وقال أوباما: "عشت أصعب السنوات فى حياتى، مسئول داخل جهاز الزمالك كان يرغب فى رحيلى، والمشكلة إنه أهلاوى، لكن هذا ليس عيبًا"، وكشف: "جمهور الأهلى جاء إلى بيتى فى الإسكندرية وتذكرونى أثناء احتفالهم بلقب أفريقيا من أجل مساندتى أثناء إصابتى بكورونا، ولن أوفى حقهم وأشكرهم على هذا الموقف".