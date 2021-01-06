شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لنجوم منتخب اليد : نراهن علي تميزكم .. أنتم أهم أسباب نجاح المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيرة الياباني أمس علي تحفيز نجوم منتخبنا وتحدث اليهم وقال لهم ثقتنا برجال كرة اليد كبيرة جدا ، دائما تشرفونا في المناسبات الكبيرة وترفعون علم بلادكم أينما ذهبتم ، وهذه المرة المسئولية اكبر وفي ظروف أصعب ولكن أنتم لها ، وعليكم أن تعرفوا ان البطولة التي ستنطلق بعد أيام هي بطولتكم ونراهن علي تميزكم وعلي قوتكم وإرادتكم في أن تكونوا من أهم أسباب نجاح الحدث العالمي الذي لم تدخر في الدولة وسعا من أجل الظهور بأفضل أشكال التميز فيه وأن تذهبوا بعيدا بطموحنا وتسعدوا وتحققوا آمال جماهيركم ..

وكان وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي قد حضر مباراة مصر واليابان التجريبية امس استعدادا للمونديال المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ، والتي انتهت بفوز الفراعنة 34/29 ، وكان معه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة.