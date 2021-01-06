شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يصل القاهرة الجمعة ويغيب عن مباراة الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر وصول التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي القاهرة يوم الجمعة المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم ، حيث يتواجد فرجاني ساسي في تونس منذ مطلع الأسبوع الجاري وتحديدا منذ مباراة الزمالك وانبي في الدوري التي أقيمت السبت الماضي.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان فرجاني ساسي أبلغ ادارى الفريق أحمد زاهر بأن موعد وصوله الجمعة المقبل وفقا لاتفاقه مع رئيس النادي وليس اليوم الأربعاء وفقا لما أكده بعض مسئولي الزمالك.

وبهذا تقرر غياب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الأسبوع السادس من الدورى ، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة بخلاف غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع.

في نفس السياق كشف مصدر مسؤول داخل نادي الدحيل القطري، عن تواصل أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك مع مسؤولي النادي الخليجي خلال الأيام الماضية لمعرفة حقيقة التفاوض مع التونسي فرجاني لاعب خط وسط الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن أيمن يونس اقترح على مسؤولي الدحيل إمكانية التفاوض مع الزمالك بشكل رسمي من أجل استعارة أو التعاقد مع فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي للحاق بالمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

ويبدو أن أيمن يونس كان يراهن في حديثه مع مسؤولي النادي القطري على إمكانية إقناع فرجاني ساسي بتمديد عقده مع الزمالك، ومن ثم السماح له بالرحيل سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، بالإضافة إلى أن كان يريد أيضًا معرفة حقيقة توقيع اللاعب مع الدحيل مثلما تردد في وقت سابق.