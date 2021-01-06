شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. كريم فؤاد .. ماليش أكلة مفضلة وأحب عمرو دياب ..ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو كريم فؤاد ظهير أيمن إنبى ومحط انظار الأهلى والزمالك فى الإنتقالات الصيفية المقبلة .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
مفيش فأنا أعشق كرة القدمهل تحب دخول المطبخ ؟
أحب دخول المطبخما الأكلة التى تفضلها ؟
باحب الأكل كله وماليش أكلة مفضلةمن نجمك المفضل من الممثلين ؟
أحمد زكىمن مطربك المفضل ؟
عمرو دياب
مجال الإعلامبتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوالما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟
رونالدو – ريال مدريد