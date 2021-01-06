شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. كريم فؤاد .. ماليش أكلة مفضلة وأحب عمرو دياب ..ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو كريم فؤاد ظهير أيمن إنبى ومحط انظار الأهلى والزمالك فى الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مفيش فأنا أعشق كرة القدم

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحب دخول المطبخ

ما الأكلة التى تفضلها ؟

باحب الأكل كله وماليش أكلة مفضلة

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

مجال الإعلام

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدو – ريال مدريد