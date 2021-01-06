شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواترت انباء من داخل اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي المزمع إقامتها غداً ، إلي يوم 17 يناير الجاري ، مع تضارب المعلومات حول أسباب اتخاذ القرار ، ما بين الاستجابة لطلب سموحة بتأجيل اللقاء بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا داخل الفريق وما بين ارتباط موعد المباراة بكأس العالم لليد.

مع الإشارة إلى أن لوائح اتحاد الكرة تنص على تاجيل مباراة أى فريق تتطلب وجود 16 حالة كورونا بين صفوفه، وهو ما لا ينطبق على الفريق السكندرىة الذى يعانى من غصابة 11 لاعبا بينهم 3 حراس..

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

فرج عامر على فيس بوك

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فيروس كورونا قد يدفعه لعدم خوض مباراته مع الإنتاج الحربى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدورى العام المقبل مع الإنتاج بعد غد"، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادى سموحة تلقى صدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة، سواء جهاز فنى وإدارى ولاعبين، من بينهم المدير الفنى أحمد سامى.

فرج عامر على فيس بوك

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .