شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تبرز صالة حسن مصطفى قبل مونديال اليد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الشباب و الرياضة بإبراز مجمع حسن مصطفى الدولى لكرة اليد بمدينة السادس من أكتوبر و الذى يضم احد الصالات المستضيفة لمونديال بطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى، وذلك عن طريق فيديو من إعداد الوزارة .

و تضمن الفيديو معلومات عن الصالة التى تضم 4500 مقعد ، و بلغت تكلفتها مليار و نصف مليار جنيه ، حيث تشهد منافسات المجموعتين الأولى و الخامسة فى الدور التمهيدى .

و تستضيف صالات ، إستاد القاهرة و صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و العاصمة الإدارية الجديد و برج العرب منافسات البطولة .

و تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، مسبقا عن عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث.