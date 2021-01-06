شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مونديال اليد.. تقديم موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل على موعد عدد من المباريات في مسابقة الدوري الممتاز، بينهم 6 لقاءات في الجولة السابعة بسبب التعارض مع جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

وجاء ضمن المباريات التي تم تعديل موعدها مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من الجمعة 15 يناير.

كما تم تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي لتقام في يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة.‏