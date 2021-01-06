شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافي من كورونا.. «ربيعة» و«هاني» ينتظمان في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم رامي ربيعة، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي المقام صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.