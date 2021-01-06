شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وإنتر ميلان يقتحمان الصراع على ضم «ديباي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، عن ظهور منافسين جدد لبرشلونة على ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال يناير الجاري، علما بأن برشلونة كان قريبا من ضمه الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت لأسباب مادية متعلقة بالبارسا.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن الوضع التعاقدي لديباي، قد جذب اهتمام كبار إيطاليا، وتحديدا يوفنتوس وإنتر وميلان، والذين يرغبون في تدعيم هجومهم بقوة.

ويعد ديباي هدفا رئيسيا لبرشلونة، بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، حيث يرغب النادي الكتالوني في إحضار مهاجم جديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز، الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد.

ويثق رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، كثيرا في إمكانيات ديباي، حيث أشرف على تدريبه في منتخب هولندا، لذلك يتطلع إلى تدريبه أيضا في كامب نو، ورغم حاجة كومان لضم ديباي الشهر الجاري، إلى أن ذلك سيكون مرتبطا باللاعبين الراحلين عن البارسا، ومدى توفير السيولة المالية.