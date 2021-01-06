شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يجتمع مع جهازه المعاون وطبيب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد موسيماني جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبوعبلة، في حضور الجهاز المعاون لمناقشة بعض الأمور الطبية المتعلقة بالفريق.