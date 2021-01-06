شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية».

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاربعاء، بعد الفوز أمس على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.