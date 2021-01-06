شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع عمرو وردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة رغبة المارد الأحمر في استعادة لاعبه السابق ولاعب نادي باوك اليوناني حاليًا عمرو وردة.

وكانت تقارير قد أكدت طرح اسم عمرو وردة على طاولة النادي الأهلي واستطلاع رأي المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في التعاقد معه.

ونفى «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت» طرح اسم «وردة» نهائيًا للتعاقد معه في النادي الأهلي رغم تأكيده على أنه لاعب جيد.

وشدد على أن فكرة التعاقد مع «وردة» لم يتم عرضها على «موسيماني»، كما ادعى البعض.