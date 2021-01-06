شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي في «فرانس فوتبول»: مصطفى محمد يقترب بشدة من سانت إتيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصحفي بمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، نبيل جيليت، عن تطورات المفاوضات بين نادي الزمالك ونظيره الفرنسي سانت إتيان بخصوص انتقال مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي.

وأوضح «جيليت»، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن الصفقة أصبحت قريبة من الإتمام مع اقتراب سانت إتيان من التوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن الحصول على خدمات الدولي المصري.

ولفت الصحفي إلى عدم توصل الناديين لاتفاق بعد حول القيمة المالية للصفقة، مشيرًا إلى طلب الزمالك الحصول على مبلغ 6 مليون يورو مقابل اللاعب، في الوقت الذي لا يرغب فيه الفارس الأبيض في رحيله من الأساس.

وشدد «جيليت» على أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الفرنسي من بوابة سانت إتيان دفعت الملف إلى الأمام.