شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنويري للأطقم الطبية بالأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً مع الأطقم الطبية العاملة بأندية الدولة وذلك بحضور الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي الجوانب الخاصة بالمؤتمر الطبي المقرر عقده في شهر إبريل المقبل بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، والذي ستتم خلاله مناقشة عدد من المحاور الخاصة بآخر المستجدات المتعلقة بالطب الرياضي.

كما تمت مناقشة بنود بروتوكول عمليات المباريات ولقاح كوفيد 19 والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات الإيجابية والفحوص الطبية اللازمة عند التعافي، إضافة للنظام الإلكتروني الطبي الخاص بتسجيل إصابات اللاعبين.