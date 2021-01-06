شكرا لقرائتكم خبر عن أجوستي بينديتو: ميسي سيرحل في الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أجوستي بينديتو (56 عاماً) المرشح لرئاسة نادي برشلونة في الانتخابات المقبلة: إن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي «غالباً سيرحل» في الصيف وأضاف: «الإبقاء على ميسي أفضل خبر للنادي لكنني لست متفائلاً بسبب وضع النادي، أعتقد أن من المهم أن يبقى ميسي في البارسا لأنه يتفهم صعوبة العامين المقبلين على النادي، ميسي معنا منذ 20 عاماً وقدم للنادي الكثير والنادي قدم له الكثير وهو مشجع لبرشلونة وأعتقد أنه حساس ويفهم الوضع، أعتقد أن الوقت حان للبدء بحقبة جديدة.

وأضاف: كنت أتمنى أن يقول في مقابلته الأخيرة أنه سيرغب في البقاء بالنادي لكنه لم يقل وعلينا الآن الانتظار لنعرف ما سيحصل لكنني متشائم، هل تذكرون في أغسطس الماضي، كيف قال إنه يريد الرحيل بعد 20 عاماً؟ لكنه حتى الآن لم يوضح ما يريد فعله، النتيجة المتوقعة التي أراها أنه سيرحل في الصيف».