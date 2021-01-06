حرب كلامية بسبب اتهام سيرينا بالبدانة وكبر السن

الشارقة: ضمياء فالح

انتقد أليكسيز أوهانيان زوج نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز (39 عاماً) تصريحات ايون تيرياك رئيس بطولة مدريد للتنس (81 عاماً) والتي قال فيها إن على سيرينا الاعتزال لأنها بدينة ومتقدمة في السن. تيرياك، الذي احتل المركز الثامن في التصنيف العالمي عام 1968 وفاز بلقب منفرد واحد و22 لقباً زوجياً في مسيرته، كان في حوار مع صحفية رومانية تدعى ايرينا باكوراريو على هامش الحديث عن بطولة مدريد للتنس التي تنطلق 30 إبريل المقبل وقال عن سيرينا: «بهذا السن وهذا الوزن الذي هي عليه اليوم لم تعد تتحرك بسهولة كما كان عليه الحال قبل 15 عاماً، سيرينا كانت لاعبة مميزة ولو كان لديها بعض التواضع لأعلنت اعتزالها».

وغرد أوهانيان (37 عاماً): «عام جديد ولن أسكت على هجوم عنصري وتمييزي من قبل شخص لديه منصب بحق عائلتي، من المطمئن ألا أحد يبالي بما يقوله تيرياك، توجب علي البحث عن اسم تيرياك في جوجل كي أعرف من هو وتبين أن ابنتي أولمبيا ( 3 سنوات) لديها انتصارات في جراند سلام أكثر من هذا المهرج».

وسبق لتيرياك، أن هاجم سيرينا، صاحبة الـ73 لقباً منفرداً من ضمنها 23 جراند سلام، في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية في 2018 وقال:«مع احترامي لسيرينا، 36 عاماً ووزن 198 باوند». ووفقاً لنيويورك تايمز تيرياك كان منزعجاً بسبب غياب نجمة في فئة السيدات وردت عليه سيرينا حينها ووصفته بالجاهل وقالت: «أنا دوماً أقول إن لكل شخص رأيه وهناك كما هو واضح أكثر من نجمة في عالم التنس غيري، سأتكلم معه وأوبخه، ما قاله ينم عن جهل وعنصرية ضد النساء، ربما هو شخص جاهل»، وكانت سيرينا انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة في سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل ولم تحصد سوى لقب منفرد واحد منذ ولادتها لابنتها في 2017 لكنها بقيت منافسة ووصلت لنصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.