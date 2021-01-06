شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن تعديل مواعيد بعض المباريات بسبب مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .

وجاءت تعديل المباريات كالتالي ..



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حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة اليوم الثلاثاء بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.