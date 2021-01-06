شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع بجهازه المعاون.. وجلسة خاصة مع طبيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد موسيماني جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة في حضور الجهاز المعاون لمناقشة بعض الأمور الطبية المتعلقة بالفريق. وطلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.