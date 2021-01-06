شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ربيعة وهاني ينتظمان فى التدريب الجماعي.. وطاهر جاهز لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائى رامي ربيعة، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي..وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الاهلى «طاهر محمد طاهر انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية».

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز أمس على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.