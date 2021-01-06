شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحارب كورونا بالتدوير وتغيير المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للاهلى على أكثر من طريقة للتعامل مع النقص العددي الذي يواجهه في صفوف المارد الأحمر، مع كثرة الغيابات التي يعاني منها، سواء للإصابات أو ضحايا فيروس كورونا، فى ظل رغبة الأهلي مواصلة المشوار في البطولات المحلية والإفريقية بدون التأثر بهذا الكم الكبير من الغيابات.

ولجأ موسيماني إلى سياسة التدوير بين اللاعبين وكذلك سياسة تغيير مراكز اللاعبين داخل الملعب، من أجل التعامل مع الضغط الكبير في المباريات، في ظل فقدانه أكثر من لاعب قبل كل مباراة بسبب كورونا وبعد كل مباراة لظروف الإصابات.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من جونيور أجايي وناصر ماهر للإصابة وعمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد هاني للإصابة بكورونا، وانضم إليهم طاهر محمد طاه الذي أصيب بشد في العضلة الضامة بمباراة سونيديب بطل النيجر أمس الثلاثاء في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة سونيديب تطبيق سياسة التدوير من خلال إراحة محمد الشناوي والدفع بعلي لطفي، وإراحة أيمن أشرف والدفع بياسر إبراهيم بدلا منه وكذلك الاعتماد على أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي، لاسيما وأنهما ليسا من العناصر الأساسية.

كما شهدت المباراة الاعتماد على بعض العناصر العائدة من الإصابة مثل سعد سمير ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق، فيما حرص على تغيير مراكز بعض اللاعبين مثل الاعتماد على بيكهام في الجبهة اليمنى ونقل أيمن أشرف للجبهة اليسرى بدلا من قبل الدفاع بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة سونيبديب.