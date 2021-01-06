شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تؤكد بدء سيستم تذكرتى لشراء التذاكر خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى عن بدء سيستم شراء تذاكر البطولة على موقع تذكرتى خلال ساعات لبدء الحجز ، بواقع 20 % من سعة كل صالة من الصالات الأربعة المستضيفة للمونديال .

و قال لبيب أن تقليل نسبة عدد الحضور من 30 % إلى 20 % وفقا لتعليمات الأمن فى ظل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا ،مشيرا إلى أن أهمية البطولة صحيا أكبر من فنيا .

و تسعى اللجنة المنظمة للبطولة لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالإستضافة للإستعداد لوصول باقى الدول التى تصل حتى يوم 13 يناير الجارى للمشاركة فى المونديال .

و تستضيف صالات ، إستاد القاهرة و صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و العاصمة الإدارية الجديد و برج العرب منافسات البطولة .

و تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، مسبقا عن عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث.

وقال نصر إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.