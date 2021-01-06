شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير باتشيكو الشتوى فى الزمالك ..استبعاد فتحي و التمسك بأحداد والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بتسليم إدارة النادي تقريرا عن الفريق وأبرز الراحلين والمراكز التي تحتاج لتدعيم في الانتقالات الشتوية الجارية والتي انطلقت في يناير الجارى.

باتشيكو أبلغ إدارة الزمالك من خلال التقرير الذي سلمه أمس ، برغبته في استبعاد مصطفي فتحي من الفريق مؤكدا خروجه تماما من حساباته الفنية ومن الأفضل تسويقه لكي يستفيد الفريق واللاعب، كما منح باتشيكو لاعب الوسط كريم بامبو حرية اختيار مصيره سواء بالبقاء او الرحيل، مؤكدا في تقريره أن بامبو لاعب جيد ولكن من الصعب منحه فرصة خلال الفترة المقبلة، وان كان يرغب في الرحيل يرحل وان كان يرغب في البقاء علي أمل حصوله علي فرصة فأن وجوده لن يضر الفريق ومن الممكن حصوله علي فرصة مستقبليا.

فيما تمسك باتشيكو ببقاء الثنائي حميد أحداد المهاجم المغربي وعمر السعيد، مؤكدا ان الثنائي من أهم دعائم الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهما، سواء في حالة ربقاء مصطفي محمد او رحيله للاحتراف الأوروبي.

فيما رفض جايمي باتشيكو منح إدارة النادي موافقة مكتوبة علي احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق في يناير الجاري اليس الدورى الفرنسي، مؤكدا لهم انه قرار إدارة في المقام الأول وانه يركز مع اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق.

باتشيكو أكد لادارة النادي في اجتماعه معهم أمس أن مصطفي محمد قيمة كبيرة في الفريق ولا يمكن الاستغناء عن وجوده ، الا انه في الوقت ذاته ان كانت إدارة النادي ترغب في بيعه من أجل مصلحة النادي او الفريق فانه لا يمانع بشرط التعاقد مع مهاجم مميز او اكثر لتدعيم صفوف الفريق لضمان المنافسة علي البطولات.