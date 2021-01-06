شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقى يعلن تعافيه من فيروس كورونا: الحمد لله على نعمة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو الدسوقى، لاعب النادى المصرى السابق والمحلل الكروى بقنوات "أون تايم سبورت"، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، الذى أصيب به مؤخرا، مقدما الشكر لجميع من سانده خلال هذه المحنة وإصابته بالفيروس.

وقال الدسوقى، عبر حسابه على فيسبوك وستورى حسابه على انستجرام: "الحمد لله والشكر لله على نعمة الصحة، بفضل الله وكرمه وفضل دعواتكم، التعافى من كورونا"، مضيفا: "كل الشكر والتقدير لأصدقائى وأحبائى وأخواتى الذين ساندونى فى هذه المحنة، وأتقدم بالاعتذار عن أى رسائل لم أرد عليها سواء بالاطمئنان فى تعبى أو رسائل بالتهنئة بيوم عيد ميلادى، أشكركم جميعا وربنا يديم المحبة".





وكان عمرو الدسوقى، شارك مؤخرا فى تحدى إنجازات السيسى فى 3 دقائق الذى أطلقه ”الخليج 365”، قبل عدة أسابيع قائلا "قبلت تحدى إنجازات السيسى، أقول للرئيس بعد 6 سنين تحملت ما لا يتحمله فرد تحملت عبء المصريين ونجحت في كل القطاعات، حيث إن هناك تطورا كبيرا فى مصر نلمسه من خلال المواصلات والكبارى والطرق والجيش لكن النجاح في القضاء على العشوائيات أمر مهم ونقطة مهمة، شغلت تفكير الرئيس السيسى، واشتغل عليها بشكل كبير، كما أن تطوير العشوائيات استفاد منه عدد كبير من المصريين.

وأضاف الدسوقى أن الرئيس وعد المصريين أن مصر فى عام 2030 ستكون فى مكان آخر "حتة تانية"، وهذا الرجل أمين على مصر، ويحبها ويبنيها، إن شاء الله ربنا يوفقه فيما هو قادم، لأن مصر كبيرة، وأضم صوتى لكل مصرى شريف للتكاتف خلف الرئيس السيسى لأنه صمام أمان للمصرين ومصر كلها.