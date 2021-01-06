مصدر لمصراوي: عقد "أفشة" يُجبر الأهلي على دفع 2 مليون جنيه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر، أن نادي بيراميدز يحق له الحصول على 2 مليون جنيه من الأهلي، نظير فوز محمد مجدي "أفشة" مع الفريق الأحمر ببطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وانضم "أفشة" إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي قادمًا من بيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عقد "أفشة" مع الأهلي ينص على حصول بيراميدز على مكافأة قدرها مليون جنيه في حالة تتويج الأهلي ببطولة الدوري المحلي، ومليون جنيه أخرى في حالة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وساهم البالغ من العمر 24 عامًا في حصول الأهلي على بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، كما كان له دور مؤثر ومباشر في تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في النهائي الذي أقيم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل هدف الفوز لصالح الفريق الأحمر بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.