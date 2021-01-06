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مصدر: الزمالك رفض عرض زيزو الإماراتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر نادي الزمالك، إن إدارة النادي عقدت جلسة مع اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق للحديث بشأن العروض التي حصل عليها.

وكان نادي شوقي وكيل اللاعبين قد قال في تصريحات خلال الأيام الماضية إن اللاعب يملك عرضًا كبيرًا من الإمارات للرحيل عن الزمالك في يناير.

وقال مصدر في نادي الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه تم عقد جلسة مع اللاعب للحديث بشأن العرض الإماراتي وتم اخطار اللاعب برفض فكرة الرحيل خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وقدم مسؤولو النادي وعدًا لزيزو بتعديل عقده من الناحية المادية عندما يتم تجديده.

وكان الزمالك قد تعاقد مع زيزو في يناير عام 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي بعقد يربطه بالقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

ومن جانبه أكد محمد حبشي وكيل زيزو من خلال تصريحات سابقة لمصراوي أن موكله لا يملك شرطًا جزائيًا في عقده ولا يمكنه الرحيل إلا بموافقة النادي الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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