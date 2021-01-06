تدريب الأهلي.. مشاركة طاهر.. وعودة ربيعة وهاني بعد شفاءهما من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي مران اليوم، الأربعاء، استعدادًا لملاقاة سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة القادم، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري We المصري.

وشهد المران مشاركة طاهر محمد طاهر بشكل طبيعي، بعد خروجه من ملعب مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجري، مساء أمس الثلاثاء، بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية.

كما شهد المران مشاركة رامي ربيعة مدافع الأهلي بعد شفاءه من فيروس كورونا، حيث حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على عقد جلسة معه قبل المران للاطمئنان عليه.

وعاد محمد هاني أيضًا للمشاركة في التدريب بشكل طبيعي بعد تحول عينة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية، ليبدأ الاستعداد للعودة للمشاركة في المباريات.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران للحديث عن عدد من الأمور الفنية الخاصة بمواجهة سيراميكا كليوباترا.