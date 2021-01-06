رسميًا.. سيتي يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا قبل مواجهة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي، إيجابية 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأصدر سيتي بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "يعلن مانشستر سيتي إصابة سكوت كارسون، كول بالمر وأحد أعضاء فريق العمل بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "الجميع سيخضع لفترة من العزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز والصحة العام بالمملكة المتحدة".

وأتم البيان: "يتمنى النادي الشفاء العاجل لكل زملائنا".

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفًا على مانشستر يونايتد في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس كاراباو، على أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع توتنهام في النهائي.

جدير بالذكر أن رابطة بريميرليج أعلنت أمس الثلاثاء، إيجابية 40 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال اختبارات الاسبوع الماضي.