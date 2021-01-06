بينها هدف صلاح.. ليفربول يعلن الأهداف المرشحة للأفضل في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي قائمة الأهداف المرشحة للتنافس على الهدف الأفضل في شهر ديسمبر الماضي.

وشهدت القائمة تواجد الهدف الثاني للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مرمى كريستال بالاس ضمن القائمة، وهدفي ساديو ماني في مرمى كريستال بالاس ووست بروميتش ألبيون ضمن الأهداف المرشحة.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس التي جمعتهما بالجولة الـ14 من منافسات بريميرليج كبديل، ونجح في تسجيل هدفين في المواجهة التي فاز بها الريدز بنتيجة 7-0.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة متساويًا مع مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد بيرنلي (الجولة الأولى).

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