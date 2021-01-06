وردة لمصراوي: تلقيت عروضًا مصرية.. وسعيد بعودتي لباوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

تحدث عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني عن عودته إلى صفوف باوك اليوناني، كما تطرق للحديث عن العروض المصرية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأعلن نادي باوك، أمس الثلاثاء، ضم النجم المصري إلى صفوف الفريق اليوناني حتى نهاية يونيو 2022، قادماً من فريق فولوس.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال وردة: "سعيد بالعودة إلى باوك مجددًا، فهو نادي لديه تاريخ كبير هنا في اليونان وبمثابة بيتي".

وأضاف: "هدفي منذ أول يوم لي في الاحتراف هو الاستمرار في التجربة، لا أفكر في أي أمور أخرى وأرغب دائمًا في النجاح وإسعاد الشعب المصري وأن أجعله فخورًا بي".

وتابع: كل إنسان يصيب ويخطئ، أتمنى أن يسامحني الجمهور المصري على أي خطأ حدث مني في الماضي ويتقبلني من جديد، لأني هدفي إسعادهم دائمًا وأقاتل عندما أرتدي شعار المنتخب المصري وتذكروا ما قيل عني أثناء كأس الأمم الإفريقية في الجابون وكأس العالم في روسيا، وقتها الجمهور كان يشيد بي كثيرًا".

وعما أثير عن تلقيه عروضًا مصرية، قال: "تلقيت عدة عرض من أندية، لكن كما قلت في بداية حديثي تركيزي في الاحتراف الخارجي".