بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأشانتي كوتوكو في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة “الهلال وأشانتي كوتوكو” على قناة الهلال السوداني وبالإضافة إلى قناة الملاعب الرياضية السودانية.

وتقام مواجهة الهلال وأشانتي كوتوكو على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مواجهة الذهاب بين الهلال وأشانتي كوتوكو بفوز الفريق السوداني بهدف دون رد سجله الكونجولي “فيني كومبي”، في المباراة التي أقيمت يوم 23 ديسمبر 2020، على ملعب “بابا يارا” بمدينة كوماسي الغانية.

ويدخل نادي الهلال السوداني المباراة بمعنويات عالية حيث يملك مصيره بيده بفضل فوزه في لقاء الذهاب، حيث سيحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

ورغم ذلك تتحفظ جماهير الهلال السوداني على اداء الفريق خلال الفترة الماضية حيث تعادل في أول مباراتين له في الدوري السوداني هذا الموسم امام “حي العرب بورتسودان” في الجولة الأولى، و”اهلي مروي” في الجولة الثانية.

ورصد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني “تركي آل الشيخ” مكافأة مالية هي الأكبر في تاريخ الكرة السودانية وقدرها 80 ألف دولار للاعبي الهلال حال تأهلهم إلى دور المجموعات.

وتأكد غياب قلب الدفاع “أحمد إبراهيم وضاح” عن الهلال السوداني اليوم، فيما أصبحت مشاركة حارس المرمى الدولي السوداني “علي أبو عشرين” في محل شك بعدما تعرض الثنائي لإصابة في مباراة أهلي مروي السابقة في الدوري.

في المقابل، ما زال نادي أشانتي كوتوكو الغاني يتشبث بفرصة صعوده إلى دور المجموعات خاصة وان المباراة ستقام دون حضور الجماهير، ويحتاج الفريق الغاني تحقيق الفوز بهدفين نظيفين لضمان التأهل أو على الأقل تسجيل هدف واحد لمعادلة النتيجة ومن ثم الإتجاه إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وأشانتي كوتوكو اليوم

..