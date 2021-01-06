شكرا لقرائتكم خبر عن «رابيد تيست» للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي، تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاربعاء؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا القادمة.