شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب بدون «النحاس» في مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مواجهة صعبة للغاية أمام مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، في إياب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة، فيما يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة «أون تايم سبورت» و«الوطنية التونسية».

وتأتي صعوبة اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها فريق المقاولون العرب بغياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق، بعدما حرم من السفر إلى تونس نتيجة إيجابية عينة تحليل فيروس كورونا هو ومعاونه علاء عبدالغنى، بالإضافة إلى انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

يذكر أن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، يرأس بعثة المقاولون بتونس.

وتضم البعثة كلا من رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع مدربين، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن محمد مدرب الأحمال، ومجدي محمد على المدير الإداري، وحسين عبدالغني الإداري، ووائل نبيل طبيب الفريق، وفتحي على وعلاء هويدى اخصائي التأهيل، و24 لاعبا هم: محمود أبوالسعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار وأحمد شيمي ومحمد على محسن وفضل فكري.